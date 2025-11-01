Лукашенко о нашествии метеозондов в Литве: это литовцы "перебрасывали сигареты"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу рассказал свою версию того, почему из его страны в Литву в последние дни начали залетать десятки метеорологических шаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По мнению Лукашенко, литовцы "сами с территории Беларуси перебрасывали сигареты на метеорологических зондах", чтобы заработать на перепродаже.

"В такие условия их поставили собственные власти, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе. Власти, литовские и польские, – вы виноваты, что так происходит. Зачем вы поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?" – сказал белорусский диктатор.

По его словам, белорусские граждане "абсолютно легально покупали на производстве сигареты и передавали литовцам, прибывшим на территорию Беларуси, получая свою навар", а вот граждане Литвы якобы "своим сообщникам переправляли товар с помощью воздушных шаров".

"Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шарах. Там литовцы принимали шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты", – сказал Лукашенко.

"Как я могу их спросить, в чем здесь вина Беларуси? Я не вижу, за что наказывать людей. Они хотели заработать – они заработали. Если бы они украли эти сигареты... Нет, они заплатили", – добавил он.

Напомним, вечером 30 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за приближения воздушных шаров.

Впоследствии стало известно, что причиной закрытия аэропорта были три метеозонда с контрабандой, залетевшие с территории Беларуси; это повлияло на 20 рейсов.

На этом фоне президент Гитанас Науседа пообещал ответить "всеми возможными мерами" на инциденты с метеошарами.