У Німеччині пластиковий меч спричинив поліцейську операцію

У п’ятницю ввечері в південній Німеччині кілька поліцейських машин вирушили на виклик після повідомлення про жінку з мечем.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DPA.

Як повідомив представник поліції, дзвінок на лінію екстреної допомоги звучав дуже тривожно, тож правоохоронці негайно почали пошуки нібито озброєної жінки в районі міста Ной-Ульм, що у федеральній землі Баварія.

Однак згодом з’ясувалося, що тривога була помилковою, а перехожі помітили двох хлопців, один із яких ніс пластиковий меч як частину свого геловінського образу.

Оскільки діти не порушували закон, поліцейські дозволили їм продовжити гру без жодних наслідків.

Нагадаємо, у німецькому Штутгарті геловінська вечірка завершилась масовою госпіталізацією.

Раніше у Швеції поліція звернулася із закликом не використовувати у костюмованих образах до Геловіну муляжів зброї, щоб уникнути непорозумінь.