У Німеччині пластиковий меч спричинив поліцейську операцію
У п’ятницю ввечері в південній Німеччині кілька поліцейських машин вирушили на виклик після повідомлення про жінку з мечем.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує DPA.
Як повідомив представник поліції, дзвінок на лінію екстреної допомоги звучав дуже тривожно, тож правоохоронці негайно почали пошуки нібито озброєної жінки в районі міста Ной-Ульм, що у федеральній землі Баварія.
Однак згодом з’ясувалося, що тривога була помилковою, а перехожі помітили двох хлопців, один із яких ніс пластиковий меч як частину свого геловінського образу.
Оскільки діти не порушували закон, поліцейські дозволили їм продовжити гру без жодних наслідків.
Нагадаємо, у німецькому Штутгарті геловінська вечірка завершилась масовою госпіталізацією.
Раніше у Швеції поліція звернулася із закликом не використовувати у костюмованих образах до Геловіну муляжів зброї, щоб уникнути непорозумінь.