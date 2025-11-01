В Германии пластиковый меч вызвал полицейскую операцию

В пятницу вечером в южной Германии несколько полицейских машин выехали на вызов после сообщения о женщине с мечом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Как сообщил представитель полиции, звонок на линию экстренной помощи звучал очень тревожно, поэтому правоохранители немедленно начали поиски якобы вооруженной женщины в районе города Ной-Ульм, что в федеральной земле Бавария.

Однако впоследствии выяснилось, что тревога была ложной, а прохожие заметили двух парней, один из которых нес пластиковый меч как часть своего хэллоуинского образа.

Поскольку дети не нарушали закон, полицейские позволили им продолжить игру без каких-либо последствий.

Напомним, в немецком Штутгарте хэллоуинская вечеринка завершилась массовой госпитализацией.

Ранее в Швеции полиция обратилась с призывом не использовать в костюмированных образах к Хэллоуину муляжи оружия, чтобы избежать недоразумений.