Стефанчук очікує від Сербії чіткої позиції щодо протидії російській агресії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі зі спікеркою сербського парламенту Аною Брнабич у Києві сказав, що Сербія повинна чітко продемонструвати підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

За словами Стефанчука, з Брнабич він обговорив двосторонні відносини та європейську інтеграцію, в якій Україна та Сербія – це "партнери, які можуть підтримувати одна одну у впровадженні реформ".

"Підкреслив важливість чіткої позиції Сербії у підтримці України, протидії російській агресії, а також розвитку співпраці у сферах енергетики, продовольчої безпеки та гуманітарної допомоги", – додав він.

Спікер також сказав, що обговорив питання, "які з огляду на їхню чутливість наразі не можемо розголошувати".

Раніше спікерка парламенту Сербії Ана Брнабич анонсувала підписання документа про співпрацю з Україною у питанні обміну євроінтеграційним досвідом.

Перед тим минулого тижня президент Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич говорили про євроінтеграцію обох країн.