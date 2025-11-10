Стефанчук ожидает от Сербии четкой позиции по противодействию российской агрессии

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук после встречи со спикером сербского парламента Аной Брнабич в Киеве сказал, что Сербия должна четко продемонстрировать поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.

По словам Стефанчука, с Брнабич он обсудил двусторонние отношения и европейскую интеграцию, в которой Украина и Сербия – это "партнеры, которые могут поддерживать друг друга во внедрении реформ".

"Подчеркнул важность четкой позиции Сербии в поддержке Украины, противодействия российской агрессии, а также развития сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности и гуманитарной помощи", – добавил он.

Спикер также сказал, что обсудил вопросы, "которые ввиду их чувствительности пока не можем разглашать".

Ранее спикер парламента Сербии Ана Брнабич анонсировала подписание документа о сотрудничестве с Украиной в вопросе обмена евроинтеграционным опытом.

Перед тем на прошлой неделе президент Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич говорили о евроинтеграции обеих стран.