В Україну прибула спікерка парламенту Сербії

В Україні перебуває з візитом спікерка парламенту Сербії Ана Брнабіч, вона анонсувала підписання документа про співпрацю між країнами у питанні обміну євроінтеграційним досвідом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє РТС.

Ана Брнабіч під час візиту до Києва зустрілася, зокрема, зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Вона зазначила, що Україна та Сербія можуть покращувати співпрацю та що Сербія підтримуватиме Україну на її євроінтеграційному шляху.

"Ви можете розраховувати на Сербію у наданні усієї технічної підтримки та знань на цьому шляху. Рада оголосити, що наш міністр з євроінтеграції Неманья Старовіч поінформував мене, що меморандум про взаєморозуміння між Сербією та Україною з цього питання фіналізований та готовий до підписання", – сказала Брнабіч.

Брнабіч також висловила сподівання на візит до Сербії у близькому майбутньому "групи дружби" від українського парламенту.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський та президент Сербії Александар Вучич говорили про євроінтеграцію обох країн.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нещодавно нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос під час презентації річних звітів про прогрес країн-кандидатів закликала Сербію виправити низку проблем для руху до членства у ЄС.

