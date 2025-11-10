Столтенберг запретил подчиненным насмехаться над Трампом после его избрания в 2016 году

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что для него было важно наладить отношения с Дональдом Трампом после его избрания президентом США в 2016 году.

Об этом говорится в мемуарах Столтенберга On My Watch ("В мое время"), с которыми ознакомилась "Европейская правда".

Столтенберг рассказывает, что и он, и многие его коллеги в НАТО верили в победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США в 2016 году, а победу Трампа он воспринял с удивлением.

В то же время он добавляет, что считал необходимым подтвердить роль Штатов в Альянсе и стремился как можно быстрее наладить рабочие отношения с Трампом.

"Внутри организации также была необходима самодисциплина. Я четко дал понять, что стоны раздражения на внутренних совещаниях неприемлемы. Никакого закатывания глаз от твитов или публичных выступлений Трампа, никакого насмешливого смеха над видео с ним, никаких шуток о гольфе или его поведении", – пишет бывший генсек НАТО.

Он объяснил это тем, что о высмеивании Трампа в Альянсе непременно узнали бы в Вашингтоне, и последствия этого "будут губительными".

"Мы собирались работать с президентом Трампом. Нашим долгом было пытаться обеспечить, чтобы его взгляд на НАТО эволюционировал, а отношения США с европейскими союзниками оставались крепкими", – говорится в мемуарах.

В своих мемуарах Столтенберг также рассказал о напряженных переговорах в 2022 году о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции, в частности, как он сорвался на тогдашнего главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Кроме того, он вспоминал, как президент США Дональд Трамп во время первого срока обдумывал исключение нескольких государств из НАТО.

Также бывший генеральный секретарь НАТО объяснял, почему в начале российского полномасштабного вторжения в 2022 году Альянс не пошел на создание бесполетной зоны над Украиной.