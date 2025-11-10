Президент Чехії – проти зняття українських прапорів з державних установ

Чеський президент Петр Павел вважає, що прапори України як символ солідарності повинні і надалі висіти в Чехії, але припинення матеріальної допомоги Києву буде гірше.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ČTK.

Павел нагадав, що українські прапори в Чехії вивісили "як символ солідарності з країною, яка була атакована агресивною державою".

"Я думаю, що в цьому нічого не змінилося. Україна все ще є об'єктом російської агресії, і доки не буде укладено мирної угоди, наша солідарність з нею не повинна слабшати", – додав він.

Однак, сказав чеський президент, більшої шкоди завдала б зміна позиції Чехії щодо допомоги Україні.

"Чи то матеріальна, фінансова, військова чи будь-яка інша допомога, це мало б прямий вплив на загибель людей, поранення, матеріальні збитки. Я переконаний, що наша допомога повинна продовжуватися, тому що це не тільки солідарність з Україною, але й вираження цінностей, за якими ми, як демократична країна, повинні стояти", – розповів Павел.

Голова правої популістської партії SPD і новий спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура минулого тижня наказав зняти український прапор з будівлі Палати депутатів.

Перший заступник голови популістської партії Чехії ANO (яка нині очолює переговори з формування коаліції) Карел Гавлічек вважає, що українські прапори слід поступово прибрати з державних будівель.