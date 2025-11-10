Чеське видання присвятило обкладинку зборам для України після зняття прапора з парламенту

Чеське видання Deník N після зняття новим спікером чеського парламенту українського прапора опублікувало на обкладинці QR-коди різних зборів для допомоги Україні.

Про це повідомило видання, пише "Європейська правда".

Як відомо, 6 листопада з будівлі чеського парламенту прапор України зняв новий голова Палати представників Томіо Окамура, якого обрали головою нижньої палати.

На тлі цього у Deník N заявили, що видання вірить у "силу символів", та опублікували на обкладинці QR-коди різних зборів для допомоги Україні.

"Один важливий символ, український прапор, зник з будівлі Палати депутатів завдяки Томіо Окамурі. Наша перша шпальта також є символом: символом того, що допомога Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, є в інтересах усіх нас", – заявили у виданні.

Серед QR-кодів, зокрема, є збори задля підтримки психічного здоров'я українців, а також на обладнання для різних підрозділів.

Фото: Denik N

Зазначимо, Окамура, лідер правої популістської партії SPD, давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.

У відповідь на те, що він зняв з будівлі чеського парламенту прапор України, три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України.

А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що в українському парламенті підняли прапор Чехії на тлі солідарності з чеськими депутатами, які повісили українські прапори на будівлі свого парламенту.

Водночас перший заступник голови популістської партії Чехії ANO Карел Гавлічек заявив, що українські прапори слід поступово прибрати з державних будівель.