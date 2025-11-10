Президент Чехии – против снятия украинских флагов с государственных учреждений

Чешский президент Петр Павел считает, что флаги Украины как символ солидарности должны и в дальнейшем висеть в Чехии, но прекращение материальной помощи Киеву будет хуже.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии ČTK.

Павел напомнил, что украинские флаги в Чехии вывесили "как символ солидарности со страной, которая была атакована агрессивным государством".

"Я думаю, что в этом ничего не изменилось. Украина все еще является объектом российской агрессии, и пока не будет заключено мирное соглашение, наша солидарность с ней не должна ослабевать", – добавил он.

Однако, сказал чешский президент, больший вред нанесло бы изменение позиции Чехии в отношении помощи Украине.

"Будь то материальная, финансовая, военная или любая другая помощь, это имело бы прямое влияние на гибель людей, ранения, материальный ущерб. Я убежден, что наша помощь должна продолжаться, потому что это не только солидарность с Украиной, но и выражение ценностей, за которыми мы, как демократическая страна, должны стоять", – рассказал Павел.

Председатель правой популистской партии SPD и новый спикер нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура на прошлой неделе приказал снять украинский флаг со здания Палаты депутатов.

Первый заместитель председателя популистской партии Чехии ANO (которая сейчас возглавляет переговоры по формированию коалиции) Карел Гавличек считает, что украинские флаги следует постепенно убрать с государственных зданий.