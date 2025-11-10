Болгария усиливает защиту НПЗ "Лукойл", который планирует взять под контроль

Болгарский премьер-министр Росен Желязков заявил в понедельник, что власти страны принимают меры безопасности на нефтеперерабатывающем заводе российской нефтяной компании "Лукойл" в Бургасе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Желязкова, власти Болгарии принимают превентивные меры, чтобы сохранить критическую инфраструктуру страны – в частности, завод "Лукойла".

В болгарском Совете национальной безопасности предварительно анонсировали, что речь идет, среди прочего, об инспекциях и подготовке военной полиции, а также развертывании системы противодействия беспилотникам.

Это произошло после того, как на прошлой неделе Болгария приняла законодательные изменения, позволяющие ей взять под контроль нефтеперерабатывающий завод и продать его новому владельцу, чтобы защитить от санкций США.

В Болгарии расположен крупный нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который принадлежит "Лукойлу" и обеспечивает до 80% топлива страны. Российская компания традиционно имеет значительное экономическое влияние на Болгарию, а сам завод ранее связывали с использованием лазеек в санкционных режимах ЕС.

По данным СМИ, Болгария рассматривает возможность обращения к США с просьбой об освобождении от новых санкций, введенных против российских нефтяных компаний.

Ранее болгарский парламент проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".