В Германии арестовали мужчину, который мог планировать убийства политиков

Федеральная прокуратура в немецком городе Дортмунд арестовала подозреваемого в праворадикальном экстремизме из группировки "рейхсбюргеров".

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 49-летнего задержанного подозревают в попытке организовать убийства политиков. В частности, правоохранители подозревают, что для этого он создал вебсайт в даркнете.

На веб-сайте в даркнете, название которого в переводе означает "убийство политиков" и который, по информации следственных кругов, был разоблачен Федеральным уголовным полицейским управлением, обвиняемый якобы объяснил свой план: сначала единомышленники должны были пожертвовать деньги.

Эти деньги затем должны были быть использованы для оплаты убийц, которые бы осуществили соответствующие убийства непопулярных политиков.

Причиной этого призыва, как считается, является антидемократическая идеология мужчины, которого считают сторонником ультраправого течения "рейхсбюргеров".

Как отмечается, мужчина был известен органам безопасности с 2020 года, поскольку привлек к себе внимание актами сопротивления во время протестов против коронавируса.

Расследование по этому делу принял генеральный прокурор Йенс Роммель, поскольку он считает этот план уголовным финансированием терроризма.

После того как мужчину арестовали 10 ноября, его доставляют в Карлсруэ, где он предстанет перед следственным судьей Федерального суда, который примет решение об аресте.

В Германии продолжаются многочисленные судебные процессы, связанные с группой "рейхсбюргеров", которых обвиняют в заговоре с целью насильственного свержения правительства.

Самым известным обвиняемым является Генрих XIII князь Ройс – потомок немецкого дворянства. Группу обвиняют в заговоре с целью поставить его во главе будущего государства.

В январе Министерство внутренних дел Германии выдало ордера на арест 189 подозреваемых, которых считают членами ультраправых группировок, не признающих современное немецкое государство.