Король Іспанії розпочав перший державний візит до Китаю

Король Іспанії Феліпе VI у вівторок, 11 листопада, розпочав перший за 18 років державний візит іспанського монарха до Китаю.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Король Феліпе в супроводі міністра закордонних справ Хосе Марія Альбареса, міністра економіки Карлоса Куерпо, секретаря промисловості Жорді Гарсія Брустенги та групи іспанських бізнесменів проведе вівторок у китайському місті Ченду бізнес-форум Іспанія-Китай, а потім полетить до Пекіна на приватну вечерю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Наступного дня іспанський монарх знову зустрінеться з Сі, а також із прем'єр-міністром Лі Цяном. У четвер, 13 листопада, він візьме участь у зустрічі з іспанськими та китайськими бізнес-лідерами і відвідає завод іспанського виробника автозапчастин Gestamp за межами Пекіна.

Візит короля є продовженням трьох поїздок прем'єр-міністра Педро Санчеса за останні три роки в рамках стратегії Мадрида з відновлення торговельних відносин.

Сі здійснив державний візит до Іспанії в листопаді 2018 року, на початку терміну повноважень Санчеса.

Раніше міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо захистив прагнення своєї країни до поглиблення співпраці з Китаєм, заявивши, що Європа повинна стати ключовим гравцем у новому світовому порядку.

Наприкінці жовтня американський президент Дональд Трамп заявив, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

Після цієї зустрічі Китай, зокрема, призупинив заборону на експорт деяких матеріалів подвійного призначення до США. Окрім цього, Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що країна внесе зміни до переліку хімічних речовин, які є прекурсорами наркотиків, і вимагатиме ліцензії на експорт певних хімічних речовин до США, Канади та Мексики.