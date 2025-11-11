Король Испании начал первый государственный визит в Китай

Король Испании Фелипе VI во вторник, 11 ноября, начал первый за 18 лет государственный визит испанского монарха в Китай.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Король Фелипе в сопровождении министра иностранных дел Хосе Мария Альбареса, министра экономики Карлоса Куэрпо, секретаря промышленности Жорди Гарсия Брустенги и группы испанских бизнесменов проведет во вторник в китайском городе Чэнду бизнес-форум Испания-Китай, а затем полетит в Пекин на частный ужин с лидером Китая Си Цзиньпином.

На следующий день испанский монарх снова встретится с Си, а также с премьер-министром Ли Цяном. В четверг, 13 ноября, он примет участие во встрече с испанскими и китайскими бизнес-лидерами и посетит завод испанского производителя автозапчастей Gestamp за пределами Пекина.

Визит короля является продолжением трех поездок премьер-министра Педро Санчеса за последние три года в рамках стратегии Мадрида по восстановлению торговых отношений.

Си Цзиньпин совершил государственный визит в Испанию в ноябре 2018 года, в начале срока полномочий Санчеса.

Ранее министр экономики Испании Карлос Куэрпо защитил стремление своей страны к углублению сотрудничества с Китаем, заявив, что Европа должна стать ключевым игроком в новом мировом порядке.

В конце октября американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером, отметив, что им удалось договориться "почти обо всём".

После этой встречи Китай, в частности, приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США. Кроме этого, Министерство торговли Китая объявило, что страна внесет изменения в перечень химических веществ, которые являются прекурсорами наркотиков, и потребует лицензии на экспорт определенных химических веществ в США, Канаду и Мексику.