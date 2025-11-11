В Сербии надеются на ослабление санкций США против единственного в стране НПЗ

Министр горной промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович во вторник сказала, что российские владельцы единственного сербского нефтеперерабатывающего завода NIS готовы передать третьим лицам контроль над компанией, которая находится под санкциями США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Instagram.

Джедович сказала, что российские владельцы направили NIS запрос в американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), в котором просят продлить лицензию на работу на основе соглашения с третьей стороной.

"В просьбе отмечается, что российская сторона готова передать контроль и влияние над компанией NIS третьей стороне. Государство Сербия официально поддержало это требование", – сказала она.

Министр добавила, что Сербия ожидает ответа американской стороны "уже в течение недели".

NIS попала в санкционный список США 10 января из-за того, что ее контрольный пакет акций находится в руках подсанкционных российских компаний.

Санкции вступили в силу 9 октября после окончания действия окончательной отсрочки.

В США говорили, что ожидают от Сербии избавления зависимости от российского "Газпрома" путем выкупа его доли в NIS или национализации. Но Вучич отвергал последний вариант, а российская сторона на продажу доли пока не соглашается.

СМИ ранее писали, что из-за санкций США единственный нефтеперерабатывающий завод Сербии рискует остановиться без новых поставок.