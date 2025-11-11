У Болгарии есть топливо менее чем на два месяца в условиях санкций США против "Лукойла"

В Болгарии обеспокоены ситуацией с дальнейшей доступностью топлива в результате санкций США против российской компании "Лукойл", владеющей крупнейшим НПЗ в Болгарии, а также большинством инфраструктуры для транспортировки и хранения нефти.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Внутри страны Болгария имеет запасы бензина на 35 дней и дизеля – на 50 дней, сообщил председатель государственного агентства резервов Ассен Асенов.

Еще почти 50% болгарских запасов нефти и нефтепродуктов хранятся за пределами страны – но проблема в том, что их импорт через инфраструктуру, принадлежащую "Лукойлу", после 21 ноября будет подпадать под санкции.

В то же время министр энергетики Жечо Станков отметил, что и тех запасов хватит ненадолго, поэтому он "на постоянной связи" с американской стороной и пытается договориться об исключении, которое позволит НПЗ под контролем "Лукойла" работать после 21 ноября.

Ранее Болгария уже ограничила экспорт топлива в страны ЕС, опасаясь дефицита на фоне санкций.

Параллельно страна готовится взять под контроль НПЗ, принадлежащий "Лукойлу", чтобы продать новому владельцу и вывести этот стратегический объект из-под санкций, а также усиливает его защиту.

Тем временем премьер Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США выторговал для себя годовое исключение из энергетических санкций США против России.