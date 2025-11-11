Зеленский поздравил Польшу с Днем независимости
Президент Владимир Зеленский во вторник опубликовал поздравление по случаю Дня независимости Польши.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.
Зеленский передал поздравления всему польскому народу, а также президенту Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску по случаю Дня независимости Польши.
"Путь, который мы прошли, демонстрирует, что для сохранения нашей независимости и силы независимая Польша и независимая Украина должны идти бок о бок", – написал глава государства.
Он добавил, что Украина "глубоко благодарна за всю поддержку с 24 февраля 2022 года".
"И мы должны быть сильными, мы должны быть в Европе, чтобы другие в Европе также могли быть сильными и свободными", – подытожил он.
Как сообщалось, по случаю Дня независимости Польши в Варшаве началось традиционное шествие. В нем, в частности, принял участие и президент Кароль Навроцкий.
На День независимости Украины 24 августа Навроцкий написал Зеленскому письмо с поздравлениями.