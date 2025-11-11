Литва снова вызвала дипломата Беларуси из-за провокаций с метеозондами

В Министерство иностранных дел Литвы во вторник вызвали представителя посольства Беларуси, которому выразили протест из-за очередных провокаций в литовском воздушном пространстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении МИД Литвы.

Отмечается, что белорусского дипломата вызвали после нарушений воздушного пространства 8 и 10 ноября, "когда нелегальные воздушные шары из Беларуси снова создали угрозу гражданской авиации и общественной безопасности".

Литовский МИД напомнил, что в случае дальнейших нарушений воздушного пространства Вильнюс "оставляет за собой право продлить действие ограничений на пересечение границы между Литвой и Беларусью".

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех.

Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Литовские аэропорты и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры в отношении ущерба, причиненного воздушными шарами.