У Німеччині правоохоронці проводять операцію із "зачистки" лісу від екоактивістів

Поліція німецького Гессена проводила операцію проти табору, встановленого активістами-екологами, які зайняли частину лісу, щоб захистити дерева від вирубки.

Про це пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у тому місці у лісі, поблизу Лангена, де протестують активісти, планується видобуток гравію та піску.

Представник поліції повідомив, що зараз вирубуються перші невеликі дерева, ймовірно, щоб прокласти шлях для навантажувача.

Фото: Tagesschau

Екологічні активісти з групи Wald Statt Asphalt (Ліс замість асфальту) створили табір влітку 2024 року, щоб захистити дерева від вирубки. Останнім часом у таборі перебувало близько 50 активістів.

Представник поліції зазначив, що правоохоронці "розшукають осіб і виведуть їх з території".

Як зазначається, деякі активісти залізли на дерева. За даними поліції, деякі з них висловили готовність спуститися за власним бажанням.

Фото: Tagesschau

