В Германии правоохранители проводят операцию по "зачистке" леса от экоактивистов
Новости — Среда, 12 ноября 2025, 11:50 —
Полиция немецкого Гессена проводила операцию против лагеря, установленного активистами-экологами, которые заняли часть леса, чтобы защитить деревья от вырубки.
Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".
Как отмечается, в том месте в лесу, вблизи Лангена, где протестуют активисты, планируется добыча гравия и песка.
Представитель полиции сообщил, что сейчас вырубаются первые небольшие деревья, вероятно, чтобы проложить путь для погрузчика.
Экологические активисты из группы Wald Statt Asphalt (Лес вместо асфальта) создали лагерь летом 2024 года, чтобы защитить деревья от вырубки. В последнее время в лагере находилось около 50 активистов.
Представитель полиции отметил, правоохранители "разыщут лиц и выведут их с территории".
Как отмечается, некоторые активисты залезли на деревья. По данным полиции, некоторые из них выразили готовность спуститься по собственному желанию.
