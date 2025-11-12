В Германии правоохранители проводят операцию по "зачистке" леса от экоактивистов

Полиция немецкого Гессена проводила операцию против лагеря, установленного активистами-экологами, которые заняли часть леса, чтобы защитить деревья от вырубки.

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в том месте в лесу, вблизи Лангена, где протестуют активисты, планируется добыча гравия и песка.

Представитель полиции сообщил, что сейчас вырубаются первые небольшие деревья, вероятно, чтобы проложить путь для погрузчика.

Фото: Tagesschau

Экологические активисты из группы Wald Statt Asphalt (Лес вместо асфальта) создали лагерь летом 2024 года, чтобы защитить деревья от вырубки. В последнее время в лагере находилось около 50 активистов.

Представитель полиции отметил, правоохранители "разыщут лиц и выведут их с территории".

Как отмечается, некоторые активисты залезли на деревья. По данным полиции, некоторые из них выразили готовность спуститься по собственному желанию.

Фото: Tagesschau

В июне активисты Greenpeace залезли на башню железнодорожного вокзала в столице Финляндии Хельсинки и на несколько часов вывесили там свой баннер с лозунгом "Время сопротивляться".

В июле стало известно, что в Германии мужчина и женщина должны возместить убытки за проникновение на скотобойню в Нижней Саксонии и незаконную съемку.

В том же месяце немецкая полиция арестовала двух человек, которые могли облить красной краской федеральное ведомство канцлера страны.