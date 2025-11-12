Большинство органов власти и организаций, с которыми провели консультации относительно планов правительства Швеции снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет, выступили против.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Анализ ответов показал, что из 74 респондентов 61 выразил возражения, предостережения или критику предложения снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет.

Среди прочего, полиция Швеции считает, что снижение возраста означает риск того, что "значительно более младшие дети, чем сегодня, будут вовлечены в преступные группировки".

А пенитенциарная служба Швеции сказала, что "пока не полностью готова и не имеет необходимого оборудования для присмотра за детьми в возрасте 14 лет, не говоря уже о 13-летних".

Шведская прокуратура считает, что предложение может "вызвать значительные проблемы при применении и иметь неразумные последствия".

Швеция уже более десятилетия борется с резким ростом количества насильственных преступлений, причем многие преступники – младше 15 лет, что сейчас является возрастом уголовной ответственности в стране.

Этот вопрос привлек внимание в регионе после того, как шведские банды расширили свою деятельность на соседние Данию, Норвегию и Финляндию, где их особенно жестокие методы вызывают беспокойство у властей.

В сентябре шведское правительство объявило о планах снизить возраст до 13 лет в целях борьбы с молодежной преступностью и направило законопроект для обсуждения 126 органам власти и организациям.