Канада объявила новые санкции против России

Канада объявила новые санкции против РФ, в том числе против причастных к производству военных беспилотников и против танкеров "теневого флота".

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Канады, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Анита Ананд объявила о введении новых санкций Канады против России.

В санкционные списки добавили 13 физлиц и 11 юридических лиц, из которых некоторые вовлечены в российские программы беспилотных систем.

Также, как отмечают – впервые, под санкции Канады попали компании-поставщики "цифровой инфраструктуры, используемой в российских гибридных стратегиях против Украины".

Еще это несколько компаний, связанных с торговлей сжиженным природным газом, и сто судов "теневого флота".

"Данные меры являются прямым реагированием на приоритеты Украины и поддерживают продолжающиеся усилия G7 по усилению экономического давления на Россию, чтобы она завершала войну, и широко согласованы с санкциями, которые недавно объявили США, ЕС и Великобритания", – отмечают в коммюнике.

Напомним, в конце октября ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России.

Также в конце октября США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности против "Роснефти" и "Лукойла".

Президент Украины Владимир Зеленский недавно озвучил пожелания относительно содержания 20-го пакета санкций ЕС.