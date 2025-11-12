В уряді Сербії хочуть закрити три незалежні ЗМІ, зокрема "Радіо Свобода"

Міністр інформації та телекомунікацій Сербії Борис Братіна звинуватив незалежні телеканали Nova і N1, а також сербську службу "Радіо Свобода" у підривній діяльності та анонсував заходи для припинення їхньої роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі сербського телеканалу Pink.

За словами Братіни, N1 та Nova "працюють як представництва іноземних агентств", а "Радіо Свобода" начебто поширює антисербську пропаганду.

"N1 діє як "Радіо Вільна Європа", яке однозначно потрібно зняти з ефіру. Воно в нас було під час бомбардування 1999 року. Чи не ганьба, що одна країна дозволила б існування ЗМІ, які виступають проти своєї держави?" – додав він.

Міністр не уточнив, як саме планує закривати ці телеканали, але згадав певні зміни до законодавства.

На слова Братіни відреагувала Незалежна асоціація журналістів Сербії, назвавши їх прямим ударом по свободі ЗМІ та спробою придушення плюралізму.

"Від міністра, відповідального за інформування, очікується, що він захищатиме, а не порушуватиме гарантовану Конституцією свободу вираження поглядів та інформування", – цитує її заяву N1.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.

Уряд Швеції вирішив переглянути програму підтримки Сербії, припинивши частину фінансування для державних установ на тлі проблем з корупцією та верховенством права.