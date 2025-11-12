В правительстве Сербии хотят закрыть три независимых СМИ, в частности "Радио Свобода"

Министр информации и телекоммуникаций Сербии Борис Братина обвинил независимые телеканалы Nova и N1, а также сербскую службу "Радио Свобода" в подрывной деятельности и анонсировал меры по прекращению их работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире сербского телеканала Pink.

По словам Братины, N1 и Nova "работают как представительства иностранных агентств", а "Радио Свобода" якобы распространяет антисербскую пропаганду.

"N1 действует как "Радио Свободная Европа", которое однозначно нужно снять с эфира. Оно у нас было во время бомбардировок 1999 года. Разве не позор, что одна страна позволила бы существование СМИ, которые выступают против своего государства?" – добавил он.

Министр не уточнил, как именно планирует закрывать эти телеканалы, но упомянул определенные изменения в законодательстве.

На слова Братины отреагировала Независимая ассоциация журналистов Сербии, назвав их прямым ударом по свободе СМИ и попыткой подавления плюрализма.

"От министра, ответственного за информирование, ожидается, что он будет защищать, а не нарушать гарантированную Конституцией свободу выражения мнений и информирования", – цитирует ее заявление N1.

