Трамп подписал закон, завершивший самый длинный шатдаун в истории США

Президент Дональд Трамп в среду подписал закон, прекращающий самую длинную в истории США паузу в работе правительства, через несколько часов после того, как Палата представителей проголосовала за восстановление прерванной продовольственной помощи, выплату зарплаты сотням тысяч федеральных служащих и восстановление системы управления воздушным движением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Палата, контролируемая республиканцами, приняла пакет 222-209 голосами, причем поддержка Трампа в значительной степени сплотила его партию перед лицом ожесточенной оппозиции со стороны демократов Палаты представителей, которые разгневаны тем, что длительное противостояние, начатое их коллегами из Сената, не позволило заключить соглашение о продлении субсидий на федеральное медицинское страхование.

Подпись Трампа под законопроектом, который ранее на этой неделе прошел через Сенат, позволит федеральным служащим, которые не работали в течение 43-дневного шатдауна, вернуться на свои рабочие места уже в четверг, хотя неизвестно, как быстро восстановятся полноценные правительственные услуги и операции.

"Мы никогда не можем допустить, чтобы это произошло снова. Это не способ управлять страной", – заявил Трамп в Овальном кабинете во время ночной церемонии подписания, которую он использовал для критики демократов.

Соглашение продлевает финансирование до 30 января, оставляя федеральное правительство на пути к продолжению добавления около 1,8 триллиона долларов в год к своему долгу в 38 триллионов долларов.

Завершение шатдауна дает определенную надежду на то, что сервисы, которые имеют решающее значение для авиаперевозок, будут иметь время на восстановление, ведь до критической волны путешествий на День благодарения осталось всего две недели. Восстановление продовольственной помощи миллионам семей может также освободить место в бюджетах домохозяйств для расходов, поскольку сезон рождественских покупок набирает обороты.

Это также означает возобновление в ближайшие дни потока данных об экономике США от ключевых статистических агентств. Отсутствие данных оставляло инвесторов, политиков и домохозяйства в значительной степени в неведении относительно состояния рынка труда, траектории инфляции и темпов потребительских расходов и экономического роста в целом.

Некоторые пробелы в данных, вероятно, будут постоянными, поскольку Белый дом заявил, что отчеты о занятости и индекс потребительских цен за октябрь, возможно, никогда не будут опубликованы.

По оценкам многих экономистов, за шесть недель паузы валовой внутренний продукт сократился более чем на одну десятую процентного пункта, хотя ожидается, что большая часть потерянного объема производства будет возмещена в ближайшие месяцы.

Как сообщалось, из-за затянувшегося шатдауна, в США отложили экспорт американского оружия на сумму более $5 млрд, предназначенного для поддержки союзников по НАТО и Украины.

В среду, 5 ноября, вынужденная пауза в работе федерального правительства США из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.