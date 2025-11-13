Глава МЗС Німеччини – Києву: боротьба з корупцією для збереження підтримки Заходу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль запевнив Україну у подальшій військовій підтримці Німеччини і водночас закликав до більш рішучої боротьби з корупцією.

Про це, як пише "Європейська правда", передає ntv.

"Необхідна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною", – заявив Вадефуль на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Канаді.

"Ми підтримуємо Україну і незалежні органи влади в цьому прагненні", – додав він.

Раніше речник уряду Штефан Корнеліус вже дав зрозуміти, що німецький уряд очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.

Раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Уранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".