Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заверил Украину в дальнейшей военной поддержке Германии и одновременно призвал к более решительной борьбе с коррупцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает ntv.

"Необходима решительная борьба с коррупцией в Украине, чтобы поддержка Запада оставалась надежной", – заявил Вадефуль на встрече министров иностранных дел G7 в Канаде.

"Мы поддерживаем Украину и независимые органы власти в этом стремлении", – добавил он.

Ранее представитель правительства Штефан Корнелиус уже дал понять, что немецкое правительство ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе. Впрочем, пока скандал не влияет на выплаты немецкой помощи Украине.

Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

Утром 12 ноября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Галущенко, который сейчас является министром юстиции, отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".