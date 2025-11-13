Дания: ЕС продолжит поддержку Украины несмотря на скандал с коррупцией в энергетике
Министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину на фоне скандала с коррупцией в энергетике, и напомнила о необходимости продолжать реформы.
Об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, передает "Европейская правда".
Представительницу председательствующей в Совете ЕС Дании спросили, не пошатнет ли последний коррупционный скандал в Украине доверие министров перед обсуждением вопроса репарационного займа Украине.
"Украине придется постоянно работать над реформами, над укреплением всех частей своего общества, что также касается и антикоррупционной его части. Но не должно быть никаких сомнений: сильная европейская поддержка – на стороне Украины", – заявила она.
Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе выражают беспокойство из-за скандала с коррупцией в энергетике в Украине, поскольку этим непременно воспользуются противники Украины.
Ранее представитель правительства Штефан Корнелиус уже дал понять, что немецкое правительство ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе. Впрочем, пока скандал не влияет на выплаты немецкой помощи Украине.
Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.