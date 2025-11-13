Литва про корупційний скандал: довіра, може, і похитнулась, але які варіанти?

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас визнав, що скандал з корупцією в українській енергетиці міг вплинути на рішучість міністрів перед обговоренням подальшого фінансування України.

Про це він сказав перед засіданням Ради ЄС з економічних питань, передає "Європейська правда".

"Можливо", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо останнього корупційного скандалу і довіри міністрів ЄС до подальшого фінансування України.

"Але які ще варіанти у нас є? Україна – наш єдиний вибір, і вона бореться не лише за власну свободу і право обирати свій шлях.Тому попри скандал інших варіантів немає", – сказав Вайтекунас.

Міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

Раніше речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус вже дав зрозуміти, що німецький уряд очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.