Литва о коррупционном скандале: доверие, может, и пошатнулось, но какие варианты?

Министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас признал, что скандал с коррупцией в украинской энергетике мог повлиять на решимость министров перед обсуждением дальнейшего финансирования Украины.

Об этом он сказал перед заседанием Совета ЕС по экономическим вопросам, передает "Европейская правда".

"Возможно", – сказал он, отвечая на вопрос о последнем коррупционном скандале и доверии министров ЕС к дальнейшему финансированию Украины.

"Но какие еще варианты у нас есть? Украина – наш единственный выбор, и она борется не только за свою свободу и право выбирать свой путь. Поэтому, несмотря на скандал, других вариантов нет", – сказал Вайтекунас.

Министр экономических отношений Дании Стефани Лосе заверила, что ЕС продолжает решительно поддерживать Украину на фоне скандала с коррупцией в энергетике, и напомнила о необходимости продолжать реформы.

Ранее представитель правительства Штефан Корнелиус уже дал понять, что немецкое правительство ожидает от Украины прозрачного расследования обвинений в коррупции в украинском энергетическом секторе. Впрочем, пока скандал не влияет на выплаты немецкой помощи Украине.

Но глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель должен прекратить "посылать деньги европейских граждан в Украину" в свете последнего коррупционного скандала.