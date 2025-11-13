В Германии договорились о возможности обязательного призыва

Немецкие ХДС/ХСС и СДПН достигли компромисса по вопросу военной службы в стране: отныне, помимо обязательных медицинских осмотров для молодых мужчин, также предусматривается возможность "призыва на службу по необходимости".

Об этом пишет Tagesschau, передает "Европейская правда".

После длительных переговоров ХДС/ХСС и СДПН договорились о структуре новой военной службы. По соглашению, коалиция пока будет продолжать полагаться на добровольную службу, но также будут проводиться общенациональные медицинские осмотры и устанавливаться цели по увеличению численности Вооруженных сил.

Если количество добровольцев будет слишком низким, Бундестаг сможет принять решение о так называемом призыве "на основе спроса".

"Мы будем больше привлекать к добровольной системе. Обязательный путь роста количества солдат должен быть закреплен в законе. Если добровольная служба в конечном итоге окажется недостаточной, будет необходима и обязательная служба", – сказал лидер парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан.

Лидер парламентской фракции СДПГ Матиас Мирш сказал, что переговоры были нелегкими, но они были доведены до "успешного завершения". Он также подчеркнул приоритетность добровольной службы для удовлетворения кадровых потребностей Бундесвера.

Министр обороны Борис Писториус высоко оценил компромисс.

"Я очень доволен. Не было никаких возражений", – подчеркнул он.

Следовательно, со следующего года все 18-летние получат анкету, которая оценит их мотивацию и пригодность. Мужчины будут обязаны ответить на нее. Одновременно планируется ввести обязательную военную службу.

"Когда закон вступит в силу, обязательная военная служба также начнется для мужчин, рожденных 1 января 2008 года или позже, и будет постепенно распространяться на всю возрастную группу по мере наращивания потенциала призыва", – говорится в документе коалиции.

Также были внесены изменения в предыдущие планы относительно статуса солдат в новой военной службе.

"Добровольная военная служба как особое гражданское обязательство будет сохранена. С периода службы продолжительностью от 12 месяцев будет введен статус временного солдата (SAZ 1)", – говорится в документе.

Как отмечается, ранее планировалось, что все новые призывники сразу станут временными солдатами.

Также служба останется привлекательной благодаря более высокой зарплате и дополнительному обучению, такому как получение водительских прав или курсы по информационным технологиям.

"Те, кто служит добровольно, будут получать около 2,6 тысячи евро брутто в месяц. С периода службы от одного года будет предоставляться субсидия на получение водительских прав на автомобили или грузовики", – говорится в документе коалиции.

Теперь законопроект должен быть принят в начале декабря и вступить в силу в 2026 году.

В начале октября писали, что канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что со временем в стране будет введена обязательная военная служба.

Предложение Писториуса базировалось на добровольном призыве и имеет целью привлечь больше молодых людей, сделав службу более привлекательной.

Однако депутаты блока Мерца ХДС/ХСС критиковали законопроект за то, что в нем не указано, при каких обстоятельствах добровольная служба может перейти в обязательную систему. В связи с этим принятие законопроекта в Бундестаге затягивалось.