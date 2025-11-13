В Германии задержали еще одного подозреваемого члена ХАМАС

Федеральная прокуратура Германии в четверг сообщила об аресте еще одного мужчины, подозреваемого в членстве в террористической группировке ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщила Федеральная прокуратура Германии, мужчину задержали в четверг во время его въезда из Дании на поезде во Фленсбург сотрудники Федерального уголовного ведомства и полиции.

Мужчину обвиняют в причастности к поставкам оружия для ХАМАС. Он якобы получил оружие в Гессене от предполагаемого члена группировки и доставил его в Берлин другому "хамасовцу".

Оба сообщника уже находятся под следствием: один с начала октября, второй – со среды.

Задержанный в поезде мужчина должен быть доставлен в пятницу к следственному судье Федерального суда Германии, который решит вопрос о выдаче ордера на арест и предварительное заключение.

В начале октября в Германии объявили о задержании трех подозреваемых членов исламистской террористической организации ХАМАС, которые готовили нападения на еврейские здания.

Германия отправит в Израиль трех военных Бундесвера для мониторинга соблюдения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.