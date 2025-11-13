Ірландія: націоналісти вигнали зі своїх лав підозрювану в плануванні нападу на мечеть

Ірландська націоналістична партія "Шинн Фейн" виключила з своїх лав членкиню через її можливу причетність до підготовки теракту – нападу на мечеть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Шинн Фейн", яка є головною опозиційною партією Ірландії, підтвердила виключення однієї зі своїх членкинь у четвер. Це сталось за кілька годин після того, як її партнера арештували за підозрою в причетності до нападу на іммігрантів.

У партії додали, що виключення сталось ще наприкінці тижня – після того, як антитерористична поліція провела обшук у будинку жінки та її партнера.

"Ми не дозволимо, щоб наша партія була схильна до впливу ультраправих елементів. Ультраправі вже кілька років поспіль переслідують нашу партію, погрожуючи смертю, влаштовуючи пікети біля будинків і офісів членів партії, а останнім часом – і насильницькими діями", – сказав голова "Шинн Фейн" Деклан Кірні.

Розслідування у справі почалось минулого тижня після того, як у мережі зʼявилось відео від імені угруповання, яке називає себе Армія оборони Ірландії. Угруповання заявило про плани підірвати мечеть у місті Голвей на заході Ірландії та атакувати місця тимчасового розміщення мігрантів.

Слідство підозрює, що відео було записане в будинку нині виключеної членкині "Шинн Фейн".

Для Ірландії, в якій з-поміж 5,4 мільйона населення понад 1 мільйон є іноземцями, питання міграції є доволі чутливим.

Зростання напруженості навколо імміграції викликало періодичні заворушення в країні.