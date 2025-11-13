Ирландия: националисты исключили из партии подозреваемую в планировании нападения на мечеть

Ирландская националистическая партия "Шинн Фейн" исключила из своих рядов членкиню из-за ее возможной причастности к подготовке теракта – нападения на мечеть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Шинн Фейн", которая является главной оппозиционной партией Ирландии, подтвердила исключение одной из своих членов в четверг. Это произошло через несколько часов после того, как ее партнера арестовали по подозрению в причастности к нападению на иммигрантов.

В партии добавили, что исключение произошло еще в конце недели – после того, как антитеррористическая полиция провела обыск в доме женщины и ее партнера.

"Мы не позволим, чтобы наша партия подвергалась влиянию ультраправых элементов. Ультраправые уже несколько лет подряд преследуют нашу партию, угрожая смертью, устраивая пикеты у домов и офисов членов партии, а в последнее время – и насильственными действиями", – сказал председатель "Шинн Фейн" Деклан Кирни.

Расследование по делу началось на прошлой неделе после того, как в сети появилось видео от имени группировки, называющей себя Армия обороны Ирландии. Группировка заявила о планах взорвать мечеть в городе Голвей на западе Ирландии и атаковать места временного размещения мигрантов.

Следствие подозревает, что видео было записано в доме ныне исключенной членки "Шинн Фейн".

Для Ирландии, в которой из 5,4 миллиона населения более 1 миллиона являются иностранцами, вопрос миграции является довольно чувствительным.

Рост напряженности вокруг иммиграции вызвал периодические беспорядки в стране.