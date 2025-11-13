Reuters: купівлею активів підсанкційного "Лукойлу" зацікавилась американська компанія

Купівлею власності російського "Лукойлу" за кордоном після санкцій США нібито зацікавилась американська Carlyle.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Американський інвестиційний гігант Carlyle нібито досліджує варіанти купівлі закордонних активів "Лукойлу", повідомили агентству три поінформованих співрозмовники.

Компанія поки "на ранніх стадіях" цього процесу. Спершу там хочуть податися на ліцензію США, що дозволить розпочати процес, і після того почати процедуру перевірки об’єктів купівлі. Втім, каже співрозмовник, компанія ще може передумати.

Ще один співрозмовник повідомив, що Carlyle вже поінформувала "Лукойл" про свій інтерес. У Carlyle не відповіли на запит про коментар з цього приводу.

Нагадаємо, спершу активами "Лукойлу" зацікавився швейцарський торговий дім Gunvor, але врешті відкликав пропозицію після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Парламент Болгарії 13 листопада подолав вето президента на взяття під контроль НПЗ "Лукойлу" для подальшого продажу і виведення з-під санкцій.

Президент Румунії запевнив, що влада не допустить купівлі активів "Лукойлу" в країні компаніями зі зв’язками з РФ.

Як відомо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти "Роснєфті" та "Лукойлу".