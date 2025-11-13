Reuters: покупкой активов подсанкционного "Лукойла" заинтересовалась американская компания

Покупкой собственности российского "Лукойла" за рубежом после санкций США якобы заинтересовалась американская Carlyle.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Американский инвестиционный гигант Carlyle якобы исследует варианты покупки зарубежных активов "Лукойла", сообщили агентству три информированных собеседника.

Компания пока "на ранних стадиях" этого процесса. Сперва там хотят податься на лицензию США, что позволит начать процесс, и после того начать процедуру проверки объектов покупки. Впрочем, говорит собеседник, компания еще может передумать.

Еще один собеседник сообщил, что Carlyle уже проинформировала "Лукойл" о своем интересе. В Carlyle не ответили на запрос о комментарии по этому поводу.

Напомним, сначала активами "Лукойла" заинтересовался швейцарский торговый дом Gunvor, но в итоге отозвал предложение после того, как США заявили, что не одобрят эту сделку.

Парламент Болгарии 13 ноября преодолел вето президента на взятие под контроль НПЗ "Лукойла" для дальнейшей продажи и вывода из-под санкций.

Президент Румынии заверил, что власти не допустят покупки активов "Лукойла" в стране компаниями со связями с РФ.

Как известно, в конце октября США впервые за второй каденции Дональда Трампа объявили новые санкции против России, в частности против "Роснефти" и "Лукойла".