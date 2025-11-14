Стефанішина: Україна інформує США щодо корупційного скандалу в енергетиці

Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Україна перебуває у контакті з Конгресом США щодо корупційної справи в енергетиці, яку викрили останніми днями.

Про це вона сказала в інтерв'ю NBC News, пише "Європейська правда".

Ведуча запитала Стефанішину про "скандал, пов’язаний з адміністрацією президента Зеленського", зокрема уточнивши, що Україна планує говорити законодавцям у Сполучених Штатах, які можуть використати це як аргумент проти подальшої допомоги Україні.

"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення", – сказала вона.

Стефанішина уточнила, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони не підпорядковуються безпосередньо президенту.

Також вона підкреслила, що менш ніж за 24 години Зеленський попросив цих посадовців подати у відставку, їх відсторонено від посад і наступного тижня парламент розгляне їх звільнення. Проти інших же фігурантів справи запровадили санкції.

"Ми вважаємо важливим, що в Україні працює дієва інституційна система, і для безкарності немає місця. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Це означає, що створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – підсумувала посол.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.

А посол ЄС в Україні Катаріна Матернова бачить історію з корупційним скандалом в "Енергоатомі" як сигнал про те, що українські антикорупційні органи справді працюють, але зауважила, що важливо, що буде відбуватися далі.