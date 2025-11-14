Стефанишина: Украина информирует США о коррупционном скандале в энергетике

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Украина находится в контакте с Конгрессом США по поводу коррупционного дела в энергетике, которое было раскрыто в последние дни.

Об этом она сказала в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Ведущая спросила Стефанишину о "скандале, связанном с администрацией президента Зеленского", в частности уточнив, что Украина планирует говорить законодателям в Соединенных Штатах, которые могут использовать это как аргумент против дальнейшей помощи Украине.

"Мы, конечно, находимся в контакте с широким кругом членов Конгресса и Сената. Мы предоставили последние обновления", – сказала она.

Стефанишина уточнила, что расследование связано с двумя членами правительства, но они не подчиняются непосредственно президенту.

Также она подчеркнула, что менее чем за 24 часа Зеленский попросил этих чиновников подать в отставку, они отстранены от должностей и на следующей неделе парламент рассмотрит их увольнение. Против других фигурантов дела ввели санкции.

"Мы считаем важным, что в Украине работает действенная институциональная система, и для безнаказанности нет места. Это неприятная ситуация, но в истории Украины такого еще не было. Это означает, что созданные нами антикоррупционные механизмы действительно работают", – подытожила посол.

Напомним, в Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена по всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.

А посол ЕС в Украине Катарина Матернова видит историю с коррупционным скандалом в "Энергоатоме" как сигнал о том, что украинские антикоррупционные органы действительно работают, но отметила, что важно, что будет происходить дальше.