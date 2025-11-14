В Германии создадут комиссию для пересмотра торговой политики в отношении Китая

Парламент Германии назначил экспертную комиссию для пересмотра торговой политики в отношении Китая, ускорив политику "снижения рисков".

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Хотя стратегия Германии в отношении Китая на 2023 год, разработанная предыдущим правительством, содержала только общие рекомендации, на этот раз комитет, в состав которого входят представители промышленных ассоциаций, профсоюзов и аналитических центров, предоставит правительству практические рекомендации по разработке законодательства.

Ожидается, что экспертная комиссия рассмотрит вопросы энергетики, импорта сырья и китайских инвестиций в критическую инфраструктуру.

Ее создание состоялось за несколько дней до поездки министра финансов Ларса Клингбайля в Китай, где он будет обсуждать с европейской стороной ряд вопросов.

Клингбайль станет первым министром новой коалиции, который посетит Китай. По словам одного из собеседников агентства, небольшая делегация представителей немецких банков и страховых компаний поедет в Китай на следующей неделе вместе с Клингбайлем.

"В будущей стратегии в отношении Китая большую роль будет играть управление рисками. Вопрос заключается в том, какие рычаги может использовать Китай для осуществления политического давления и как мы можем их избежать", – сказал Юрген Гардт, спикер по вопросам внешней политики консервативной партии.

Китай и Германия, соответственно вторая и третья по величине экономики мира, традиционно имеют тесные отношения, особенно в экономической сфере.

Однако в последние годы отношения между странами ухудшились из-за множества вопросов, от обвинений Пекина в недобросовестных торговых практиках до нарушений прав человека.

Недавно стало известно, что Вадефуль отложил свою поездку в Китай, запланированную на конец октября, в последний момент, официально заявив, что ему не было предоставлено достаточно встреч с должностными лицами в Пекине. В ответ на это Пекин потребовал уважения.

В то же время по итогам беседы со своим китайским коллегой Вадефуль заявил о намерении осуществить отложенный визит в Китай в ближайшее время.

Позже министр иностранных дел Китая Ван И призвал Германию избегать публичного освещения временных разногласий.