Президент Фінляндії вважає, що перемирʼя в Україні малоймовірне до весни

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що перемирʼя в російсько-українській війні навряд чи буде досягнуте до весни, і європейським союзникам необхідно продовжувати підтримку Києва, попри нещодавній корупційний скандал.

Про це він сказав у інтерв’ю Associated Press, пише "Європейська правда".

"Я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів, принаймні цього року", – сказав Стубб.

За його словами, щоб принести мир в Україну, американський президент Дональд Трамп і європейські лідери повинні максимально посилити тиск на Росію і очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб змінити його стратегічне мислення.

"Путін в основному хоче заперечити незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, і ці цілі не змінилися з початку війни майже чотири роки тому", – наголосив фінський президент.

Стубб зазначив, що є три великі питання на шляху до перемир'я у російсько-українській війні – це гарантії безпеки для України, відновлення її економіки та досягнення "певного порозуміння щодо територіальних претензій".

Також він зазначив, що український президент Володимир Зеленський повинен "швидко розібратися з обвинуваченнями в хабарах і розкраданні".

За його словами, цей скандал грає на руку Росії. Тим не менш, він закликав європейських лідерів розглянути можливість збільшення фінансової та військової підтримки Києва.

Зауважимо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що попереджав Зеленського про використання Росією в пропагандистських цілях повідомлень про корупцію у вищих ешелонах влади.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.

*У попередній версії новини було помилково вказано, що президент Фінляндії вважає малоймовірною "мирну угоду", а не перемирʼя