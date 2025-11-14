Туск – Києву: остерігайтеся корупції, бо ви програєте війну, якщо будете її терпіти

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у п'ятницю, що попереджав президента України Володимира Зеленського про використання Росією в пропагандистських цілях повідомлень про корупцію у вищих ешелонах влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Туск прокоментував у п’ятницю скандал в українському енергетичному секторі.

"Я попереджав президента Зеленського, і ми добре знаємо один одного, з перших днів його президентства – ще до того, як хтось думав, що ця повномасштабна війна станеться, – що одним з ключових наративів російських і проросійських партій в Європі є те, що незалежна Україна – це корумпована Україна", – заявив прем'єр-міністр.

"Для росіян це завжди був дуже сильний аргумент, що "що це за держава, не сприймайте її серйозно, це найкорумпованіша держава". Навіть дехто в Європі вважає, що Україна більш корумпована, ніж Росія. Я сказав президенту Зеленському, щоб він стежив за будь-якими, навіть найменшими симптомами корупції навколо нього, тому що це має вирішальне значення для його репутації", – додав Туск.

Під час пресконференції на інвестиційному майданчику KGHM у Реткові Дональд Туск запевнив, що Польща підтримує Україну і продовжуватиме це робити, оскільки незалежна українська держава є в інтересах Польщі. Однак, додав він, нещодавні повідомлення про корупцію у вищих ешелонах української влади зроблять "дедалі складнішим переконувати різних партнерів у солідарності" з Україною в її боротьбі з Росією.

"Сьогодні цей проукраїнський ентузіазм набагато менший і в Польщі, і в світі. Люди втомилися від війни, від витрат, і не так легко просувати підтримку України у війні з Росією", – сказав Туск.

На думку польського прем'єра, було помилкою намагатися демонтувати незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Вони відійшли від цього, і здається, що в цьому випадку українська держава і президент Зеленський справді налаштовані на те, щоб притягнути до відповідальності винних у цій корупції. Молоко пролилося, і ціна так чи інакше буде дуже високою", – заявив він.

Він також звернувся до всіх, "хто в Україні має що сказати".

"Остерігайтеся корупції, остерігайтеся російської моделі, тому що ви програєте війну, якщо будете терпіти подібні інциденти", – підсумував Туск.

Віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше заявив, що без боротьби з корупцією Україна не зможе вступити в ЄС.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне – це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки ЄС.