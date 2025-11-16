Президент Финляндии считает, что перемирие в Украине маловероятно до весны
Новости — Воскресенье, 16 ноября 2025, 09:15 —
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что перемирие в российско-украинской войне вряд ли будет достигнуто до весны, и европейским союзникам необходимо продолжать поддерживать Киев, несмотря на недавний коррупционный скандал.
Об этом он сказал в интервью Associated Press, пишет "Европейская правда".
"Я не очень оптимистичен в отношении достижения перемирия или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году", – сказал Стубб.
По его словам, чтобы принести мир в Украину, американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры должны максимально усилить давление на Россию и главу Кремля Владимира Путина, чтобы изменить его стратегическое мышление.
"Путин в основном хочет отрицать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и эти цели не изменились с начала войны почти четыре года назад", – подчеркнул финский президент.
Стубб отметил, что есть три больших вопроса на пути к перемирию в российско-украинской войне – это гарантии безопасности для Украины, восстановление ее экономики и достижение "определенного взаимопонимания по территориальным претензиям".
Также он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский должен "быстро разобраться с обвинениями во взяточничестве и хищении".
По его словам, этот скандал играет на руку России. Тем не менее, он призвал европейских лидеров рассмотреть возможность увеличения финансовой и военной поддержки Киева.
Отметим, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предупреждал Зеленского об использовании Россией в пропагандистских целях сообщений о коррупции в высших эшелонах власти.
В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством действенности антикоррупционных органов Украины.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что коррупция распространена во всей Европе, но главное – это как на нее реагируют, и выразила уверенность в правильности антикоррупционного курса Украины при поддержке ЕС.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Смесь счастья и грусти". Будет ли ЕС наказывать власть Украины после коррупционного скандала
*В предыдущей версии новости было ошибочно указано, что президент Финляндии считает маловероятным "мирное соглашение", а не перемирие.