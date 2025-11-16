Папа Римський закликав до "справедливого й тривалого миру" в Україні

Папа Римський Лев XIV у неділю висловив співчуття у звʼязку із загибеллю людей в Україні внаслідок останніх обстрілів.

Як пише "Європейська правда", таке повідомлення зʼявилось на X понтифіка.

Лев XIV написав, що "із сумом стежить за новинами про атаки, які продовжують уражати численні українські міста, включно з Києвом".

"Ці атаки спричиняють загибель і поранення людей, серед яких є діти, та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою в умовах настання холодів", – додав він.

Папа Римський сказав, що висловлює солідарність із постраждалими і закликає не звикати до війни та руйнувань.

"Молімось разом за справедливий і тривалий мир у розірваній війною Україні", – підсумував він.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Папі Римському за молитви та співчуття українському народу після жорстокого удару Росії по Києву.

"Ми цінуємо заклик понтифіка не звикати до цього терору. Важливо, щоб світ об'єднався у вимозі до агресора припинити цю війну", – додав він на X.

Лев XIV зійшов на престол 18 травня і у своїй першій промові згадав "змучену Україну", яка "чекає на переговори про справедливий і міцний мир".

Того ж дня президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілись із Папою Римським Левом XIV після завершення його інавгураційної меси у Ватикані.