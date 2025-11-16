Папа Римский призвал к "справедливому и длительному миру" в Украине

Папа Римский Лев XIV в воскресенье выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Украине в результате последних обстрелов.

Как пишет "Европейская правда", такое сообщение появилось на X понтифика.

Лев XIV написал, что "с грустью следит за новостями об атаках, которые продолжают поражать многочисленные украинские города, включая Киев".

"Эти атаки приводят к гибели и ранениям людей, среди которых есть дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крова в условиях наступления холодов", – добавил он.

Папа Римский сказал, что выражает солидарность с пострадавшими и призывает не привыкать к войне и разрушениям.

"Молимся вместе за справедливый и длительный мир в разорванной войной Украине", – подытожил он.

Министр иностранных дел Андрей Сибига поблагодарил Папу Римского за молитвы и сочувствие украинскому народу после жестокого удара России по Киеву.

"Мы ценим призыв понтифика не привыкать к этому террору. Важно, чтобы мир объединился в требовании к агрессору прекратить эту войну", – добавил он на X.

Лев XIV взошел на престол 18 мая и в своей первой речи упомянул "измученную Украину", которая "ждет переговоров о справедливом и прочном мире".

В тот же день президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV после завершения его инаугурационной мессы в Ватикане.