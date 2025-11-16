В Конгрессе США анонсировали голосование по публикации файлов Эпштейна

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон предположил, что голосование за публикацию файлов покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, связи с которым обвиняют Дональда Трампа, состоится уже на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом Джонсон сказал в воскресенье в эфире Fox News.

На этой неделе в Палате представителей собрали необходимые 218 подписей под так называемой петицией об освобождении в отношении публикации файлов Эпштейна, которая позволяет вынести этот вопрос во внеочередном порядке.

Джонсон сказал, что петиция будет вынесена на рассмотрение на следующей неделе.

"Я подозреваю, что будет много голосов. Мы просто решим этот вопрос и пойдем дальше. Нечего скрывать", – добавил он.

Спикер также раскритиковал тот факт, что петиция об освобождении, которая заставляет провести голосование по публикации документов, не упоминает о файлах из имения Эпштейна, которые содержат "кучу документов".

"Петиция об увольнении абсолютно бессмысленна. Это политическая акция, и мы покончим с ней на этой неделе", – сказал Джонсон.

Джеффри Эпштейн, как известно, в 2019 году наложил на себя руки в тюремной камере, ожидая суда.

В последние месяцы дело Эпштейна приобрело особую политическую значимость в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

Демократы в Конгрессе в последние месяцы заручились поддержкой нескольких республиканцев, чтобы вынести на голосование вопрос об обнародовании документов Министерства юстиции, касающихся дела Джеффри Эпштейна.

К ним присоединилась и трампистка Марджори Тейлор Грин, чем назвала на себя гнев Дональда Трампа.