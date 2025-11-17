СМИ: экс-госсекретарь США Помпео присоединился к набсовету Fire Point, производителя "Фламинго"

Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом наблюдательного совета украинской оборонной компании Fire Point, которую связывают с бизнес-партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

Об этом стало известно Associated Press, пишет "Европейская правда".

Компания Fire Point, которая стала известна после полномасштабного вторжения России, активно работает над усилением своих позиций на международной арене.

В рамках этой стратегии 12 ноября был создан наблюдательный совет, в состав которого вошел бывший госсекретарь США Майк Помпео.

"Для нас это большая честь. Мы решили, что, поскольку мы превращаемся в крупную международную компанию, мы должны обеспечить соблюдение самых четких и лучших корпоративных стандартов", – сказала главный технический директор компании Ирина Терех.

По ее словам, в наблюдательный совет войдут еще три человека.

"Мы растем как компания и хотим, чтобы мудрый совет консультантов помог нам наладить эту работу", – сказала Терех.

Также она отметила, что Fire Point поручила крупной международной фирме провести независимый аудит ее ценообразования и производства, чтобы развеять беспокойство. По ее словам, расследование антикоррупционных организаций, начатое год назад, все еще продолжается.

"Мы будем ждать результатов", – сказала она.

По словам руководителей компании, специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог посетил один из заводов Fire Point во время своего последнего визита.

Fire Point активно занимается масштабированием производства: строит новый завод в Дании для производства твердого ракетного топлива и планирует более чем удвоить свои текущие производственные мощности, в частности для выпуска крылатых ракет.

Стоит заметить, что правительство Дании приняло специальное решение, которое позволило возвести завод в городе Скридструп, игнорируя более 20 действующих законов и нормативных актов.

Стремительный рост Fire Point сопровождается пристальным вниманием со стороны украинских правоохранительных органов. Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит расследование деятельности компании.

По данным Kyiv Independent, детективы проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество беспилотников в контрактах с Министерством обороны.

Внимание следователей привлекла непрозрачная структура собственности компании и ее возможные связи с Тимуром Миндичем – близким другом и бизнес-партнером президента Владимира Зеленского. Сам Миндич является фигурантом другого крупного расследования НАБУ о возможных хищениях в энергетике.

В конце августа писали, что Дания в ближайшие недели пригласит к запуску производства на своей территории первую компанию украинского оборонно-промышленного комплекса, а до конца 2025 года таких станет еще больше.

Уже в начале сентября стало известно, что Fire Point начнет производство топлива для ракет большой дальности в Дании.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Марии Захарова сказала, что Москва примет меры в ответ на планы производить ракетное топливо для Украины в Дании.

В начале ноября писали, что сумма в кошельке сбора чешской инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина") на украинские дальнобойные ракеты "Фламинго" уже превышает 16 млн крон, а договоренность с производителем позволит приобрести на чешские донаты две таких ракеты.