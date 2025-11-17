Кремль: зустріч Трампа та Путіна можлива після створення необхідних умов

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що зустріч американського президента Дональда Трампа можлива, як тільки "будуть створені умови для неї".

Його слова цитує ТАСС, передає "Європейська правда".

Пєсков заявив, що зустріч лідерів США та РФ можлива "після глибокого опрацювання".

"Як тільки ця підготовка буде виконана і будуть створені умови для проведення саміту, сподіваємося, він відбудеться", – сказав речник Кремля.

Також він зазначив, що наразі "навряд чи можна" прогнозувати, коли ці умови настануть.

"Хоча, звичайно, всі ми зацікавлені в тому, щоб ці умови настали швидше раніше, ніж пізніше", – підсумував Пєсков.

Як відомо, в середині жовтня Білий дім оголосив, що Трамп зустрінеться з Путіним у Будапешті, але менш ніж за тиждень скасував зустріч.

Це рішення було ухвалене після телефонної розмови між держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

Угорський премʼєр Віктор Орбан зустрівся з Трампом 7 листопада і закликав його провести саміт з Путіним саме в Будапешті. Американський президент тоді заявив, що наразі не бачить причин для зустрічі із очільником Кремля.

Водночас Орбан вважає, що лідери США та Росії зустрінуться у Будапешті, хоча поки не може сказати коли.

А президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що зрив зустрічі американського президента та очільника Кремля "стратегічною помилкою" Росії.