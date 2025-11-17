Кремль: встреча Трампа и Путина возможна после создания необходимых условий

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча американского президента Дональда Трампа возможна, как только "будут созданы условия для нее".

Его слова цитирует ТАСС, передает "Европейская правда".

Песков заявил, что встреча лидеров США и РФ возможна "после глубокой проработки".

"Как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится", – сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что сейчас "вряд ли можно" прогнозировать, когда эти условия наступят.

"Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже", – подытожил Песков.

Как известно, в середине октября Белый дом объявил, что Трамп встретится с Путиным в Будапеште, но менее чем через неделю отменил встречу.

Это решение было принято после телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Венгерский премьер Виктор Орбан встретился с Трампом 7 ноября и призвал его провести саммит с Путиным именно в Будапеште. Американский президент тогда заявил, что пока не видит причин для встречи с главой Кремля.

В то же время Орбан считает, что лидеры США и России встретятся в Будапеште, хотя пока не может сказать когда.

А президент Финляндии Александр Стубб считает, что срыв встречи американского президента и главы Кремля "стратегической ошибкой" России.