Сибига допускает причастность России к диверсии на польской железной дороге

Глава МИД Украины Андрей Сибига допустил, что к диверсионным инцидентам на польской железной дороге может быть причастна Россия, и предложил Варшаве помощь в расследовании.

Об этом министр написал в понедельник в своем аккаунте в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Министр выразил солидарность "с дружественной Польшей" после акта диверсии на польской железной дороге.

"Мы надеемся, что расследование даст ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас попросят. Это могла быть еще одна гибридная атака России – чтобы проверить реакцию. Если это правда, то реакция должна быть сильной", – отметил Сибига.

Утром 17 ноября премьер Польши Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

В этот же день на железнодорожной ветке между польской столицей Варшавой и Люблином зафиксировали еще одно повреждение.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что военные обследуют примерно 120-километровый участок железнодорожного полотна в районе, где произошла диверсия.

Поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.