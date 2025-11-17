Генсек НАТО отреагировал на акты диверсии на железной дороге в Польше

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя недавние акты диверсии на железной дороге в Польше, заявил, что в Альянсе ждут результатов расследования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Брюсселе.

Рютте отметил, что НАТО находится в тесном контакте с польской стороной в связи с инцидентами на железной дороге.

"Мы находимся в тесном контакте с польскими властями, но пока должны ждать результатов расследования", – сказал Рютте, когда его спросили о диверсиях в Польше.

Утром 17 ноября премьер Дональд Туск заявил, что службы считают целенаправленной диверсией воскресный инцидент на польской железной дороге между Варшавой и Люблином.

В этот же день на железнодорожной ветке между польской столицей Варшавой и Люблином зафиксировали еще одно повреждение.

А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что военные обследуют примерно 120-километровый участок железнодорожного пути в районе, где произошла диверсия.

Также писали, что поезд "Киев – Варшава" задержался почти на полчаса из-за диверсии.